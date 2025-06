Gramadense vence clássico serrano em Bento Gonçalves e Brasil-Far perde para o Lajeadense

O Gramadense deu mais uma demonstração de que é a grande surpresa da Divisão de Acesso. Na noite desta terça-feira (24), foi até a Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e venceu o Esportivo por 1 a 0. No outro jogo envolvendo serranos pela oitava rodada, o Brasil-Far perdeu, de virada, para o Lajeadense por 2 a 1.

Com os resultados, o time de Gramado é o vice-líder com 15 pontos. Já o Esportivo fica em 11º com sete. O Brasil-Far fica em nono lugar com nove. O VEC, que folgou na rodada, é o outro serrano no G-8, em sexto lugar, com 12 pontos.

Na nona rodada, o Esportivo volta a campo no domingo (29), às 15h30min, diante do Passo Fundo, no Vermelhão da Serra. O Gramadense volta a campo na terça, dia 1º, contra o União Frederiquense, a partir das 15h, na Vila Olímpica. Já o Brasil-Far fará o clássico serrano da rodada na quarta-feira (2), diante do Veranópolis, a partir das 19h, no Antônio David Farina.

Na Montanha dos Vinhedos

O primeiro tempo foi de pouca efetividade em Bento Gonçalves. Esportivo e Gramadense criaram poucas chances e foram para o intervalo com o 0 a 0. Na segunda etapa, com o frio intenso e do gramado sem as melhores condições, os dois times tiveram dificuldades para chegar ao ataque rival.

Na reta final da partida, os visitantes surpreenderam. Após lindo passe de Cairu na área, Gustavo Sapeka finalizou e a bola passou por baixo do goleiro Wagner Coradin: 1 a 0 Gramadense.

Na arena Alviazul

Em Lajeado, o Brasil-Far largou na frente do placar aos 21 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola foi rebatida pra dentro da área e, no rebote do goleiro Igor, o zagueiro Rafael Klein abriu o placar para a equipe da Serra.

Mas a virada dos donos da casa aconteceu ainda no primeiro tempo. Selson, aos 36, aproveitando erro do goleiro Pablo, e Cadinho, aos 43, colocaram o Lajeadense na frente do placar.