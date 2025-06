Glória tem novo técnico para a sequência da Divisão de Acesso

O Glória foi o segundo clube da Serra a ter uma mudança no comando técnico da Divisão de Acesso 2025. Após o Esportivo anunciar a saída de Alê Menezes e a chegada de Márcio Nunes, o treinador Leandro Machado não resistiu a cinco jogos sem vitórias no Glória.

Machado pediu demissão no vestiário após a partida contra o Bagé , no último sábado, quando o time perdeu pelo placar de 1 a 0, em pleno Estádio Altos da Glória.

Leandro Machado fez boa campanha na Divisão de Acesso de 2024 com o Passo Fundo. Por lá, fez a segunda melhor campanha da primeira fase e acabou parando nas semifinais, diante do Monsoon, que subiu para a elite. Contudo, ele não conseguiu repetir o sucesso no Glória. O profissional foi anunciado no mês de fevereiro e havia completado quatro meses de trabalho.