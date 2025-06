Glória perde para o Novo Hamburgo e segue sem vencer na Divisão de Acesso

Técnico Júlio César Nunes ainda não venceu no comando da equipe de Vacaria. Lenita Maraschin / Glória/Divulgação

Em busca da primeira vitória na Divisão de Acesso 2025, o Glória entrou em campo na noite desta quarta-feira (25) diante do Novo Hamburgo, no Altos da Glória, em Vacaria. E a equipe de Júlio César Nunes voltou a decepcionar o torcedor e saiu de campo derrotada por 2 a 1, com gols no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe da Serra segue na 14ª posição da tabela, com cinco pontos. Após oito rodadas, foram cinco empates e três derrotas. O próximo desafio será novamente em casa, no domingo (29), diante do Real de Tramandaí, a partir das 15h.

A derrota

O time da Serra criou cinco boas chances para abrir o placar no primeiro tempo, mas parou nas mãos do goleiro Omar e da forte marcação da equipe de Rogério Zimmermann. O Novo Hamburgo ameaçou pela primeira vez apenas aos 40 minutos, mas o goleiro Igor evitou o gol do adversário.

No segundo tempo, o Glória manteve o ímpeto nos minutos iniciais, porém, aos 10, em contra-ataque rápido, JV invadiu a área e, na saída de Igor, bateu rasteiro no canto para fazer 1 a 0 para o Noia.

Aos 31, após lançamento longo da defesa pro lado esquerdo de ataque, Vini Almeida chutou de longe. Igor estava adiantado e não voltou a tempo de fazer a defesa: Novo Hamburgo, 2 a 0.

Com o gol e o frio na casa dos 5ºC, a torcida do Glória levantou das arquibancadas e deixou o estádio mais cedo.

Aos 50 minutos, o centroavante Paulo Rangel, de cabeça, descontou para o Glória e deu números finais à partida: 2 a 1 para o Novo Hamburgo.