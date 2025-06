Glória é o único Serrano a jogar no final de semana pela 9ªrodada da Divisão de Acesso

Glória joga em casa diante do Real Sport Club.

A 9ª rodada da Divisão de Acesso começa neste sábado (28) e se estende até a próxima quarta-feira. Entre os representantes da Serra Gaúcha, apenas o Glória entra em campo neste fim de semana. A equipe de Vacaria enfrenta o Real Sport Club no domingo, às 15h, no estádio Altos da Glória.

Ainda sem vitórias na competição, o Leão da Serra acumula cinco empates e três derrotas em oito jogos. Com apenas cinco gols marcados e oito sofridos, o time soma cinco pontos e ocupa a penúltima colocação, com aproveitamento de 21%. A única equipe com desempenho inferior é justamente o adversário deste domingo.