Fora de casa, Juventude enfrenta o Athletico-PR pelo Brasileirão Sub-17

Se vencer, Alviverde pode ingressar no G-8. Nathan Bizotto / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude visita o Atlhetico-PR pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O confronto acontece na quarta-feira (18), às 19h, no CT do Caju, em Curitiba.

A equipe alviverde está em 13º lugar na tabela, com sete pontos. O time soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Os paranaenses têm a mesma pontuação do Papo, e estão em 14º por conta do saldo de gols.

Na última rodada, os comandados por Mário Ebert empataram em 1 a 1 com o Bragantino, enquanto o Atlhetico-PR venceu o Atlético-MG por 2 a 1.

Na primeira fase do nacional sub-17, as equipes têm confrontos em turno único. Os oito melhores na tabela se classificam para as quartas de final, que são disputadas em jogo único, assim como as semifinais, na casa do melhor colocado da fase anterior. A final tem jogos de ida e volta.