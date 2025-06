"Foi uma das melhores partidas", analisa técnico do Caxias após vitória consistente sobre o Londrina

Em casa, Júnior Rocha não perdeu sob o comando do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias venceu e apresentou um bom futebol na noite gelada deste sábado (31), no Estádio Centenário. O Grená venceu o Londrina pelo placar de 4 a 2, com três gols de Calyson e um de Gustavo Nescau. Depois da vitória, o técnico Júnior Rocha comentou sobre o resultado positivo com apoio do torcedor e disse que o jogo foi um dos melhores do time.

— Achei que foi uma das melhores partidas, porque a gente vem evoluindo. Então humildade, pés no chão, a gente está próximo de cumprir o primeiro objetivo do clube, que é somar os 21 pontos ali. O primeiro campeonato nosso está próximo, só que faltam muitos jogos, temos que melhorar nossas performances em alguns momentos, principalmente fora. Aqui a gente é muito forte com o torcedor — declarou o técnico Júnior Rocha, que completou sobre a evolução do time:

— A gente vem numa evolução, sabe. Às vezes os resultados não demonstram o que é evolução, mas a gente vem, jogo a jogo, evoluindo em todos os aspectos. Circulação, principalmente na iniciação, melhorou bastante. E aí o setor de criação e depois o de finalização, que é o último terço. Com quatro gols, demonstra bem o nosso poder ofensivo, que melhorou. Buscar um equilíbrio, principalmente nesses lances pontuais. A gente está sofrendo muito com essa bola, mas é pontual. E na verdade é coletivo, a vitória é coletiva, a derrota é coletiva.

NOITE DE CALYSON

Reforço para a temporada de 2025, Calyson foi destaque da partida. Porthus Junior / Agencia RBS

Calyson ganhou a titularidade com a camisa do Caxias e fez os três primeiros gols do time diante do Londrina, time que ainda não havia perdido na Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Júnior Rocha contou que o atacante soube esperar o seu momento e abraçou quando a oportunidade:

— O Calyson é nossa filosofia de trabalho. Ele conquistou essa vaga ali. Então nós chegamos com a ideia de Douglas Skilo e Iago e ele aos poucos ganhou a posição no dia a dia, na função tática ofensiva, defensiva, na parte cognitiva. E nós temos muito bons atletas. Mas o Calyson é a filosofia nossa. Merecimento mesmo, dia a dia, e buscar posição. Em nenhum momento ele deixou de se preparar. E aí quando surgiu a oportunidade ele estava pronto. Então merecido, e faltava gol mesmo — destacou o técnico Júnior Rocha.