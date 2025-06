"Fizemos uma grande partida", diz meia do Caxias, após virada e liderança na Série C

O melhor ataque da Série C, com 16 gols, apareceu novamente e o Caxias chegou à liderança. O time grená teve resiliência, poder de reação e efetividade. Com tudo isso e uma boa atuação, os comandados de Júnior Rocha ganharam do Botafogo-PB, de virada, 2 a 1. O meia Tomas Bastos foi uma das peças importantes.