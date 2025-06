"Fizemos por merecer a vitória", comemora técnico do Caxias após virada contra o Ituano e manutenção na liderança 

Técnico Júnior Rocha gostou da atuação da grande vitória do Caxias.

Com suor e emoção, o Caxias conquistou uma vitória de virada sobre o Ituano neste domingo (29), por 2 a 1, no Estádio Centenário, e se manteve pela segunda rodada consecutiva na liderança da Série C. O triunfo em casa garante ao time grená a manutenção dos 100% de aproveitamento em seus domínios, consolidando a equipe em seu objetivo de classificação.