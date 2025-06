Jogo entre Farrapos e Desterro-SC na briga pela classificação antecipada no Hexagonal do Super 12 é adiado

Equipe da Serra Gaúcha tem a melhor campanha até o momento na temporada do nacional.

O Farrapos receberia o Desterro-SC pelo Campeonato Brasileiro de Rugby – o Super 12 neste sábado (28), às 15h, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, pela quarta rodada da primeira fase. Porém, devido à chuva que cai no Estado nos últimos dias, a partida foi adiada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). A entidade informará em breve a nova data para a realização do duelo.