"Estabelecemos a meta de entrar no G-8 e não sair mais", revela goleiro do Caxias

Thiago tem sido peça importante para que o time tenha chegado à liderança. Luiz Erbes / S.E.R Caxias / Divulgação

Os ventos que chegam ao Estádio Centenário antes do inverno tem soprado a favor do time de Júnior Rocha na Série C do Brasileiro. Com seis vitórias após nove rodadas, o Caxias atingiu a liderança da competição após a vitória sobre o Botafogo, na Paraíba, por 2 a 1.

— Assumir a ponta da tabela é muito bom, é muito gratificante. Conseguimos mostrar o nosso futebol, entramos com um ritmo forte desde o início, e isso fez toda a diferença no jogo — afirmou o goleiro Thiago Coelho.

O camisa 1 se figurou em dos melhores em campo em João Pessoa, com defesas difíceis que fizeram com que o time saísse do Estádio Almeidão com mais três pontos na bagagem.

— Foi uma partida difícil, fora de casa, contra um adversário direto. Vencer um jogo assim nos coloca em uma posição privilegiada na tabela neste momento. Isso vem para coroar todo o trabalho que a gente vem fazendo desde a pré-temporada — destacou Thiago, que ainda completou:

— Há um tempo, disse que essa edição da Série C tem muitas particularidades. Estamos conseguindo vencer fora de casa. Pontuar longe do Centenário é fundamental para alcançar logo a pontuação necessária para a classificação.

O próximo desafio grená será apenas no domingo (29), diante do Ituano, no Estádio Centenário, a partir das 19h. Adversário que está na zona de classificação, em oitavo, com 13 pontos. Apesar de estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Botafogo-PB, Thiago confia na força do elenco e do apoio do torcedor.