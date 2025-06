Esportivo vence o Real na abertura da sétima rodada da Divisão de Acesso

Esportivo e Real se enfrentam em Tramandaí. Moisés Trindade / Divulgação

A sétima rodada da Divisão de Acesso teve sua abertura neste sábado (14), com uma partida. E neste confronto, o Esportivo venceu o Real Sport Club, em Tramandaí, por 2 a 1. Os gols do Tivo foram marcados pelo atacante Wallison e o meia Ramon.

O primeiro gol do Esportivo saiu aos cinco minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Samuel Balbino, ainda do campo defensivo, a defesa falhou e o atacante Wallison empurrou para o fundo do gol. Aos 35 da segunda etapa, o Ramón cobrou falta no ângulo direito e ampliou: 2 a 0. Aos 47, Alysson Sardinha descontou em chute dentro da área. Fim de jogo: 2 a 1.

Com o resultado, o time da Serra aos sete pontos na tabela e classificação. Esportivo, do técnico Márcio Nunes, começou com: Vagner Coradin; Kevlin, Octávio, Kelvin e Samuel Balbino; Marcão, Barth; Dudu Dall'agnol, Almer Salas, Wallisson; Gabriel.

O Esportivo volta a jogar pela oitava rodada somente na segunda-feira (23), às 19h30min, diante do Gramadense, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

A Divisão de Acesso tem uma nova fórmula de disputa em 2025. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único, com os oito melhores se classificando às quartas de final. Os últimos dois colocados serão rebaixados para o Gauchão Série B 2026, a Terceirona Gaúcha. As quartas de final, semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e volta.