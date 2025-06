Esportivo e Juventude disputam jogo de ida da semifinal do Gauchão Sub-17

Montanha dos Vinhedos será o palco da partida deste sábado. Porthus Junior / Agencia RBS

O sábado será de decisão para os guris de Esportivo e Juventude na categoria sub-17. Os dois times da Serra estão na semifinal do Gauchão da categoria e disputam a primeira partida das semifinais neste sábado (14). A partida será na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

O duelo tem uma curiosidade entre os comandantes. O Esportivo é comandado por Giordano Demori, que iniciou sua trajetória no Juventude. Já o treinador do Verdão, Márcio Ebert, teve longa trajetória no Alviazul.

Na primeira fase do Estadual, o Esportivo perdeu apenas uma partida das sete que disputou, contra o Progresso. Ele se classificou em 2° lugar, com 14 pontos, atrás só do Inter, com quem empatou em 2 a 2. Nas quartas de final, eliminou o São Luiz.

Já o Juventude segue invicto na competição. Foi líder do Grupo A, com 19 pontos, seis vitórias e um empate. Nas quartas de final, dois triunfos contra o Progresso, por 1 a 0 e 3 a 1.