Esportivo e Gramadense fazem duelo serrano pela 8ª rodada da Divisão de Acesso

Confronto na Montanha dos Vinhedos inicia às 19h30min. Porthus Junior / Agencia RBS

Após terem seus confrontos adiados por conta da chuva nos últimos dias, três equipes da Serra entram em campo nesta terça-feira (24) pela oitava rodada da Divisão de Acesso. A partir das 19h30min, na Montanha dos Vinhedos, o Esportivo recebe o Gramadense. Em Lajeado, no mesmo horário, o Brasil-Far busca retornar ao G-8 contra o Lajeadense.

No duelo em Bento Gonçalves, o Esportivo, agora comandado por Márcio Nunes, tenta manter o embalo após conseguir somar seis pontos nas três partidas com o novo treinador. No último desafio, triunfo por 2 a 1 diante do Real, em Tramandaí. Outra vitória pode significar o ingresso no G-8.

Já a equipe de Carlos Moraes vem de um empate sem gols com o Glória, em Gramado, e busca pontuar para seguir em boa condição na zona de classificação.

Em Lajeado, um confronto direto. Depois de uma largada positiva, o Brasil-Far estacionou nos nove pontos e foi derrotado em casa nas duas últimas partidas, contra Passo Fundo e Aimoré. Para encarar o Lajeadense, que tem 11, o time do técnico Arilson Costa confia no bom retrospecto até aqui como visitante, com vitórias diante do Real e do Novo Hamburgo.

Depois dos três jogos que abriram a rodada no domingo, Veranópolis, que folga nesta semana, e Gramadense são os dois únicos times da região que continuam no G-8, na quarta e quinta posições, respectivamente, com 12 pontos. O Brasil caiu para a nona colocação com nove. O Esportivo vem logo atrás com sete.

O Glória, que enfrenta o Novo Hamburgo, nesta quarta-feira (25), às 19h, em Vacaria, está na 14ª colocação, com apenas cinco pontos, e ainda busca a primeira vitória na competição.