"Espírito de perdedor? Não, nós temos que lutar", diz presidente do Caxias sobre novo acesso nacional

Desde setembro do ano passado na cadeira da presidência do Caxias, Roberto de Vargas já colhe em 2025 os primeiros resultados de sua gestão. Dentro e fora de campo, o clube passou por transformações que o dirigente avalia como positivas desde sua chegada.

— A direção vem fazendo o seu trabalho e, desde que a gente assumiu, prometemos que íamos lutar pra ficar no mínimo em quarto, e ficamos entre os quatro melhores no Gauchão. Prometemos que íamos avançar de fase e classificar na Copa do Brasil do ano que vem. E a gente conseguiu, mesmo com muitas críticas. E na Série C, eu quero botar o Caxias de volta na Série B — garantiu De Vargas em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.