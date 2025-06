Equipe de Badminton do Recreio da Juventude conquista mais de 45 medalhas no Regional Sul-Brasileiro

Disputas ocorreram desde a categoria Sub-11 até a Master. Recreio da Juventude / Divulgação

No último sábado (21), o Campeonato Regional Sul-Brasileiro de Badminton, disputado em Curitiba, no Paraná, foi encerrado. A competição é classificatória para a terceira etapa do Circuito Nacional Top 16.

Reunindo atletas da região Sul, o Recreio da Juventude foi a maior delegação do torneio, com mais de 50 atletas, conquistando 49 medalhas, sendo 14 de ouro, 13 de prata e 22 de bronze.

As disputas ocorreram desde a categoria Sub-11 até a Master. Na Sub-15, Letícia Giachini conquistou dois ouros: nas duplas femininas e mistas.

Na Sub-17, Sofia Motta venceu duas medalhas de primeiro lugar: um no individual feminino e outro nas duplas, com Maria Eduarda Biavatti. Já na categoria Sub-19, Laura Chiele garantiu três ouros, incluindo nas duplas mistas com Artur Zampieri.

Luísa Bueno foi campeã da categoria principal no individual e nas duplas mistas, ao lado de Gabriel Zink, que ainda garantiu outro ouro na dupla masculina principal, ao lado de Vinicius Ribeiro. Na Master 45+, Ângela Sachet venceu no individual e nas duplas, com Carolina Bertotto.

— O Sul-Brasileiro veio encerrar um ciclo de quatro competições importantes. Foram 25 dias de muita dedicação, com a equipe dividida em diferentes frentes e cumprindo todos os objetivos. Participamos com a maior delegação, trazendo muitas medalhas e diversas classificações para o Top 16 — destacou o técnico Noeslem Lima.