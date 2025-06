Equipe da ACTKD disputa Copa Regional Sul em busca de pontos no ranking nacional

Arena em Jaraguá do Sul recebe a competição neste final de semana. ACTKD / Divulgação

A equipe da ACTKD/Prefeitura de Caxias do Sul disputa neste final de semana a Copa Regional Sul de taekwondo, na cidade de Jaraguá do Sul (SC). O evento é o primeiro dos três que somam pontos para o ranking nacional de 2025. O time chega embalado após os recentes resultados conquistados no primeiro semestre, em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Para esta competição, a ACTKD terá 28 atletas, formando a maior delegação do Rio Grande do Sul no evento. Além de contar pontos para o ranking nacional, a Copa Regional Sul oferece uma vaga direta ao Grand Slam 2026 para o campeão de cada categoria. O Grand Slam é o evento responsável pela formação da seleção brasileira de taekwondo.