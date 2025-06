Em casa, Juventude encara o vice-líder Bragantino pelo Brasileirão Sub-20

Nesta terça-feira (24), o Juventude enfrenta o Bragantino, pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20. A partida inicia às 15h, no Estádio Homero Soldatelli , em Flores da Cunha. O ingresso é 2kg de alimento não perecível.

Os comandados por Filipe Dias estão no G-8, na sétima colocação, com 23 pontos. Em casa, o Verdão é 100%. O adversário, por sua vez, é vice-líder, com 29 pontos, e conta com cinco vitórias e dois empates como visitante.