Elenco do Juventude entra na última semana de férias

Elenco alviverde tem data para retorno das atividades.

Os atletas do Juventude completaram 11 dias de férias nesta segunda-feira (16). O elenco também entrou na última semana de descanso com a parada do Brasileirão devido ao Mundial de Clubes da Fifa.

Muitos atletas estão em viagem aproveitando o primeiro período das férias. Nenê, por exemplo, está em Portugal. O atacante Batalla foi para o seu país natal, a Colômbia.

O elenco alviverde se reapresenta na próxima segunda, dia 23 de junho, no Centro de Treinamentos do clube. Será a oportunidade que o técnico Claudio Tencati terá de tempo para trabalhar com o grupo de atletas e dar sua cara ao time para reagir na Série A. O treinador encontrará um grupo modificado. Oito jogadores já deixaram o grupo.

A movimentação alviverde no mercado é tímida. O clube tem negociações em andamento. Contudo, nenhum reforço ainda foi confirmado pelo departamento de futebol alviverde. Nomes são especulados, mas sem a confirmação. A expectativa é que alguns atletas sejam anunciados nesta semana.