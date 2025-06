Elenco de jogadores do Juventude entra de férias e data de retorno é definida

Equipe é penúltima colocada com oito pontos no Brasileirão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O elenco de jogadores do Juventude realizou a última atividade na quinta-feira (5) no Centro de Treinamentos do clube. A partir desta sexta-feira (6), os jogadores do alviverde entraram de férias. A data de retorno aos treinos está definida. A reapresentação ocorre no dia 23 de junho, uma segunda-feira. O grupo ganhou 17 dias de descanso.

Vale ressaltar que o período de férias no meio do ano foi decidido pois o Campeonato Brasileirão vai avançar o mês de dezembro, quando habitualmente os atletas desfrutam do período de descanso obrigatório.

No entanto, três jogadores seguem tratamento médico no clube. O goleiro Gustavo se recupera de uma lesão no adutor da coxa. O zagueiro Rodrigo Sam faz trabalhos específicos para tratar o púbis. O jovem Luiz Henrique teve uma lesão ligamentar no joelho e volta aos treinos em 45 dias.

No retorno das atividades, o técnico Claudio Tencati terá três semana até o jogo contra o Sport, no dia 13 de julho, no Estádio Alfredo Jaconi. No planejamento, antes da partida de retorno da Série A, o elenco do Juventude deverá fazer dois jogos-treinos. O primeiro no fim do mês e o segundo no começo do próximo.