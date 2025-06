Do que o Caxias precisa para assumir a liderança da Série C neste fim de semana

Júnior Rocha tem 66,6% de aproveitamento no comando grená.

A vitória sobre o Londrina, pela oitava rodada da Série C do Brasileiro, deixou o Caxias muito próximo de assumir a liderança da competição. A equipe de Júnior Rocha ocupa a segunda colocação na tabela, com 15 pontos. A líder Ponte Preta tem 16.