Do acerto à desistência: a cronologia da negociação entre Juventude e Grêmio por Caíque 

O mês de junho chega ao fim. Com ele também encerra-se uma novela que começou ainda em maio. Há mais de 40 dias, o Grêmio demonstrou interesse em contar com o volante Caíque, do Juventude.

Inicialmente, o negócio chegou a ser considerado quase impossível pelo lado alviverde. Evoluiu em valores e os clubes, então, se acertaram. Porém, o desfecho positivo esbarrou nos exames médicos e na desistência do Tricolor.

Caíque teve uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito, em agosto no ano passado, e só retornou em maio de 2025. Nesta temporada, disputou cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro, sendo quatro como titular do Juventude.

Veja a cronologia

1º de junho - "Negócio quase impossível"

A situação envolvendo Juventude, Grêmio e Caíque não é recente. Na semana do jogo entre os dois times no Estádio Alfredo Jaconi, vencida pelo Tricolor por 2 a 0, pelo Brasileirão, já havia uma primeira investida do clube da Capital. O contato foi ainda no mês de maio.

Contudo, a negociação não avançou e o Juventude recusou a primeira tentativa tricolor de R$ 5 milhões. O executivo de futebol alviverde, Júlio Rondinelli, falou sobre a negociação em entrevista à Rádio Gaúcha, antes do jogo pelo Brasileirão:

— Eu rotulo essa possibilidade de saída como um negócio quase impossível. Por quê? Ele é uma peça importante pro Juventude no contexto. O Juventude não tem interesse em perder esse atleta. O Grêmio fez uma consulta, nós levamos ao conhecimento da diretoria, houve uma proposta, o Juventude naquele momento devolveu, dizendo que não tem interesse na negociação.

11 de junho - Nova proposta do Grêmio

O Grêmio apresentou uma proposta ao Juventude. Os R$ 5 milhões recusados anteriormente, mais o empréstimo de dois jogadores: os laterais João Lucas, que esteve no Verdão no ano passado, e Luan Candido, que pertence ao Bragantino. O Juventude aceitou.

12 de junho - Recuo do Grêmio

O negócio estava encaminhado. O Juventude aceitou as condições do negócio. No entanto, o Grêmio recuou nas tratativas e, com isso, existia a possibilidade da negociação não evoluir e ser concretizada. O Juventude ainda não tinha conhecimento dessa possível mudança de ideia do Grêmio dentro da negociação.

18 de junho - Negociação mantida

Juventude manteve a negociação com Grêmio por Caíque. O Verdão dependia somente do Grêmio para a conclusão do negócio. O Juventude aceitou a proposta do Tricolor pelo volante de 29 anos.

— Eram números que o Juventude considerou e achou interessante dentro do que tinha sido solicitado. A partir disso, nós acabamos aceitando essa proposta do Grêmio — disse Almir Adami, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

23 de junho - Mudança no negócio

Após uma longa negociação, Grêmio e Juventude finalmente avançaram para concluir o acordo. O Grêmio fez um recuo estratégico e voltou a conversar com o Juventude no dia 23.

A diferença em relação ao acordo anterior é que o lateral-direito João Lucas não entraria mais na negociação, por um pedido do próprio Tricolor. A nova tratativa prevê o pagamento de R$ 5 milhões, além do empréstimo de Luan Cândido. O nome de outro atleta seria discutido entre os clubes. Se não houvesse um consenso, o Grêmio pagaria um valor extra de R$ 2 milhões.

27 de junho - Caíque reprovado nos primeiros exames

O departamento médico do Grêmio detectou problemas clínicos no volante durante exames realizados na sexta-feira (27).

28 de junho - Reprovado novamente nos exames

No sábado (28), o volante realizou uma nova análise e foi reprovado novamente, segundo o Grêmio. Com isso, o negócio foi desfeito. A direção alviverde diz não ter recebido nenhum documento oficial de desistência do negócio e motivos.

29 de junho - Caíque volta para o Juventude

30 de junho - Caíque busca outra análise clínica

Caíque e seu staff não concordaram com os resultados dos exames feitos na Capital e procuraram um especialista, em Curitiba, para obter uma nova análise sobre o caso. Depois, ele se reapresentará ao Juventude para a sequência do Brasileirão. O departamento médico do Verdão e o atleta devem se manifestar oficialmente nesta terça-feira (1).