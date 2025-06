Dirigente do Juventude confirma acerto com Gatito Fernández e espera por liberação do Cerro Porteño

Vice de futebol comentou sobre negócios da intertemporada. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude espera concluir nos próximos dias a negociação para a chegada de um novo goleiro titular. A nova prioridade é o experiente Gatito Fernández, 37 anos, que está no Cerro Porteño.

— O Gatito hoje está no Cerro, mas não é titular. O pessoal da seleção paraguaia pensa que ele deveria estar atuando (pensando na Copa do Mundo de 2026). E isso poderia ajudar na vinda dele ao Juventude. Não depende só da vontade do Gatito. Estamos acertados com ele, mas ainda tem a questão do Cerro — destacou o vice de futebol Almir Adami, durante a festa de aniversário do Juventude, na sexta-feira (27).

O dirigente ainda trouxe detalhes sobre o estágio em que está a negociação:

— Esperamos evoluir e que ele venha ao clube. Ele tem um contrato de três anos lá no Cerro Porteño, e a nossa proposta é de um salário até menor do que ele ganha hoje, abrindo mão de uma parte para poder jogar. Estamos nas negociações e até avaliamos de chegar a um valor para cobrir o empréstimo com o Cerro.

Segundo Adami, a direção alviverde já atingiu uma parte do que projetava de reforços e também das liberações nesta intertemporada. O objetivo, a partir de agora, é finalizar a chegada do goleiro e, quem sabe, ir em busca de um meia.