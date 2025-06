Dirigente do Juventude analisa momento da equipe após a derrota para o Grêmio: "Vamos ter que buscar mais reforços"

Time de Giovanny pouco ameaçou o gol do Grêmio neste domingo. Porthus Junior / Agencia RBS

A derrota para o Grêmio, netse domingo (1º), expôs mais uma vez as limitações do elenco do Juventude no Brasileirão 2025. Diante de um rival que não vinha bem na competição, o time de Claudio Tencati deixou escapar a chance de acabar com o jejum que agora é de oito jogos na competição.

Após a derrota por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, o vice de futebol alviverde, Almir Adami, comentou sobre a estratégia da equipe.

— Um jogo que a gente sabia que seria estratégico na questão de sair na frente. Se um time saísse na frente, fatalmente ou provavelmente iria ganhar o jogo, e foi o que aconteceu. Então, essa leitura que a gente tinha antes do jogo, nós começamos bem — admitiu o dirigente.

O pênalti contra si, numa saída atrapalhada de Marcão do gol, e a penalidade desmarcada para o Verdão por impedimento na origem da jogada também foram temas abordados por Adami.

— Com a evolução da partida, com a questão do pênalti para o Grêmio convertido e depois o pênalti que foi marcado para o Ju e voltaram atrás, depois são situações que acabam abalando por causa que a equipe está numa posição, está num Z-4 psicológico, acaba afetando em qualquer situação e a gente viu que aconteceu isso durante o jogo.

O dirigente do Ju ainda admitiu a necessidade de reforçar o elenco e revelou que novas saídas devem acontecer. O zagueiro Kawan e o atacante Petterson já deixaram o Alfredo Jaconi durante a semana.

— O que cabe é fazer uma avaliação desse período, o que deu errado, a troca de treinador, é lógico que nós vamos ter que qualificar, nós vamos ter que buscar reforços. Nós temos que fazer uma avaliação de alguns atletas, o porquê dessa queda de rendimento que eles tiveram também, porque eles já mostraram durante o campeonato gaúcho e até no início dessa Série A, condições de suplantar, de poder oferecer bem mais do que hoje eles estão apresentando — confirmou Adami.

O elenco alviverde vai trabalhar até o dia 7 e depois, em virtude da parada do Brasileirão para o Mundial de Clubes da Fifa, os jogadores ganharão um período de férias e retornam às atividades no dia 23.