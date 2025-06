Da habilidade em campo à prancheta: ex-jogador de Grêmio e Inter comanda o Brasil-Far na Divisão de Acesso

Arilson Costa conversa com o elenco do Brasil-Far nas castanheiras. Porthus Junior / Agencia RBS

A alma de craque que um dia se destacou com as camisas de Grêmio e Inter segue em outra função. À beira do campo, longe dos aplausos que marcavam seus passes e gols, Arilson Costa trocou, há alguns anos, a bola nos pés pela prancheta.

O treinador, de 51 anos, comanda o Brasil-Far, na exigente Divisão de Acesso, e segue com sabedoria a paixão inabalável pelo futebol. Agora, tenta escrever uma nova história vitoriosa na Serra Gaúcha.

Natural de Bento Gonçalves, o ex-meio-campista, que encantou torcidas com sua visão de jogo e habilidade ímpar, abraça mais um capítulo diferente na carreira. Na competição estadual, Arilson reinventa-se: a mente que pensava jogadas, agora desenha táticas na região que conhece bem.

— Eu sou de Bento Gonçalves. Minha família toda mora em Bento Gonçalves, mas é o primeiro time que eu treino aqui na Serra. Treinei alguns times aqui no Rio Grande do Sul, mas na Serra é o primeiro. Para mim, está sendo uma experiência muito boa, porque o clube tem uma boa estrutura. A diretoria e o presidente nos dão as condições. É óbvio que é uma competição muito competitiva. Sabemos muito bem como é o acesso. Vai ser um caminho árduo, porque os times estão todos nivelados, mas a gente montou um plantel para chegar, primeiro na classificação, depois numa final — comentou Arilson, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Após pendurar as chuteiras, Arilson Costa, ex-jogador, trilhou um caminho dedicado à formação de novos talentos e à gestão esportiva. Sua transição para a área técnica começou nas categorias de base, em 2017. Depois disso, já treinou vários clubes, inclusive levando o Aimoré à primeira divisão do Gauchão. Já trabalhou no Operário-MS, Grêmio Bagé, Atlético Catarinense, Tupi e São Paulo-RG. O "casamento" com o Brasil-Far quase aconteceu antes.

— No ano retrasado, eu vim aqui, tive uma conversa com o presidente, com a diretoria e estava acertando com o Brasil, mas não chegamos a fechar um contrato. Esse ano eu vim, conversei com o presidente e vice-presidente, com a diretoria, e acabei acertando, porque o meu desejo é abrir as portas aqui. A gente sabe a estrutura, o nome que tem a cidade, então a gente chegou a um acordo, e estou muito feliz aqui, espero fazer um bom trabalho.

Desafio no Brasil-Far

ARILSON COSTA técnico do Brasil-Far Não pode faltar competitividade, porque o acesso é muito disputado, é muito pegado. Eu sei como é. Tive a felicidade de subir o Aimoré pra primeira divisão.

O Brasil-FAR segue em sua trajetória na Divisão de Acesso e busca o tão almejado retorno à elite do futebol gaúcho. A competição, que iniciou em 17 de maio, apresenta um novo formato para este ano: as 15 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, com os oito melhores avançando para as quartas de final em jogos de ida e volta.

O time de Farroupilha, sob o comando do técnico Arilson Costa, tem mostrado potencial na disputa, com a expectativa de figurar entre os finalistas. Até aqui, após quatro rodadas, somou seis pontos e está na sexta colocação.

Leia Mais Como chega o Brasil-Far para a disputa da Divisão de Acesso 2025

— Nós conversamos bastante. Eu, como treinador, trouxe alguns nomes, a diretoria também trouxe alguns. A gente chegou a um acordo e fez um plantel bacana. Pegamos o perfil dos jogadores, não só dentro de campo, como fora também. Então, é óbvio que não vamos acertar 100%, mas procuramos fazer o máximo e tentar acertar os 100% para a gente fazer um time competitivo, um time vencedor, jogadores vencedores, que estão acostumados a ganhar — comentou o técnico, que completou sobre o seu time:

— Não pode faltar competitividade, porque o acesso é muito disputado, é muito pegado. Eu sei como é. Tive a felicidade de subir o Aimoré pra primeira divisão. É óbvio que tem que ter um grupo unido, tem que dar liga, a diretoria tem que estar junto com o torcedor, os empresários da cidade e região também tem que estar conosco, mas tem que ser competitivo. E tem que jogar futebol. Não adianta só o que eu peço, faz o que eu peço e um pouco mais.

Qualidade do ex-jogador

Arilson Costa em treinamento do Brasil-Far. Porthus Junior / Agencia RBS

Como jogador, Arilson Costa construiu uma carreira vitoriosa, marcando seu nome na história de Grêmio e Inter com importantes conquistas. Pelo Tricolor, levantou a Copa do Brasil em 1994 e a Copa Libertadores da América em 1995. No Inter, Arilson também brilhou, adicionando à sua galeria de troféus o Campeonato Gaúcho de 1997.

No comando do Brasil-Far na Divisão de Acesso, Arilson Costa, o maestro que ditava o ritmo dos jogos com sua inteligência tática e a precisão de seus passes, hoje observa o campo de outro ângulo.

Em um elenco que busca a ascensão, o treinador certamente anseia encontrar herdeiros de suas características. Jogadores que possam replicar a sua visão de jogo e a capacidade de transformar a partida.