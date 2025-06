Conheça o piloto da Fórmula 1 que recebeu camiseta e convite especial do Juventude

Piloto Gabriel Bortoleto está na sua primeira participação na F1. Sauber / Reprodução/X

O Juventude enviou um presente especial para o piloto brasileiro da Fórmula 1 Gabriel Bortoleto. Ele está na equipe da Stake F1 Team KICK Sauber, que patrocina também o Juventude. Aliás, o alviverde é a única equipe do Brasil que recebe apoio da empresa internacional.

No vídeo divulgado nas redes sociais do Juventude, seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg faz uma brincadeira muito usada por influencers na internet. Ele perguntou se o piloto queria "20 dólares ou um presente misterioso". O brasileiro escolheu o presente e, na sequência, recebeu uma caixa verde, com o símbolo do Juventude. Dentro estava uma camisa oficial do clube com seu nome.

O Juventude ainda fez um convite especial do piloto da Fórmula 1. O Verdão convidou Gabriel Bortoleto para assistir a um jogo do clube no Campeonato Brasileiro da Série A. Ao fim do vídeo ele agradece e diz "muito obrigado" .

TRAJETÓRIA PROMISSORA

Com apenas 20 anos, o Brasileiro já está na Fórmula 1. Sauber / Divulgação

Vindo de uma vitoriosa carreira no kart brasileiro e Europeu, quando teve seu ápice com a terceira colocação no Campeonato Mundial de 2019, Gabriel Bortoleto, 20 anos, chegou à sua primeira temporada nos carros de fórmula em 2020 pela porta da frente.

Na temporada de 2021, Bortoleto apontou sua carreira para a Fórmula Regional European Championship by Alpine – FRECA. Anteriormente batizada simplesmente F-3 Europeia a competição tornou-se um passo quase obrigatório para os pilotos com pretensões de seguir o caminho para a F-1 que se entende por FIA F3 e FIA F2.

Assim, em seu primeiro ano na classe, competindo pela escuderia de Fernando Alonso, Bortoleto acumulou dois pódios e bastante experiência.

Em 2022 o brasileiro competiu pela equipe francesa R-Ace GP, campeã da categoria em 2021. Em 2023, seguindo o curso natural de sua carreira, Bortoleto disputou o FIA F3 Championship. Esta categoria, que compete como preliminar em 10 eventos do Mundial de F-1, abriu as portas do Paddock da F-1 para o piloto brasileiro. Em uma temporada fantástica Gabriel liderou o campeonato desde o primeiro fim de semana e sagrou-se Campeão com 45 pontos de vantagem para o segundo colocado.

Por seus excelentes resultados na F-3 Gabriel foi convidado a participar do programa de jovens talentos da equipe McLaren F-1 à partir de 2024, temporada em que também competiu no Campeonato FIA F-2 – último passo na carreira de um piloto antes da F-1. Em um ano de grande crescimento e disputa acirrada até a última etapa, Bortoleto sagrou-se, também, campeão da F-2 em seu ano de estreia.

Por sua trajetória impressionante ao longo da carreira o jovem brasileiro foi convidado então pela equipe Sauber (AUDI) para se juntar à principal categoria do automobilismo mundial – a Fórmula-1. Bortoleto está na sua primeira na temporada em um contrato multi-anual com a equipe suíça.