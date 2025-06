Conheça Guiherme Omena, um dos reforços do Caxias Basquete para a Liga de Desenvolvimento

O ala/armador de 1m90cm tem como principal característica o trabalho defensivo. Porthus Junior / Agencia RBS

Natural de Maceió, Guilherme Costa de Omena é uma das contratações que mais gera expectativa no Caxias do Sul Basquete para a disputa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). Em um grupo reformulado para a atual temporada, o time do técnico Bruno Lopes estreia nesta sexta-feira (27) contra o Franca, às 11h15min, em Mogi das Cruzes.

— O Omena realmente, até pras outras equipes que ficaram sabendo da vinda dele, acharam uma surpresa ele estar aqui. E foi uma conversa muito bacana com ele, que acabou o playoff do NBB, 3 a 2 do Franca contra o Pinheiros, defendendo o Georginho, jogador de seleção brasileira, jogando 20 minutos por jogo no NBB. Ele viu que aqui é um local que tem espaço pros meninos, pra continuar desenvolvendo mais coisas do jogo dele. É um cara que está vindo realmente já pensando no adulto — explicou o técnico Bruno Lopes, em entrevista ao Show dos Esportes da Gaúcha Serra.

Após iniciar sua trajetória no basquete em Alagoas, Omena se transferiu para Belo Horizonte quando tinha 13 anos. Ficou duas temporadas em Minas Gerais, até que veio a pandemia em 2020. No retorno às atividades, em 2021, foi atuar no Bauru onde, aí sim, passou a ter as primeiras chances no time adulto. Desde então foram três temporadas de Liga de Desenvolvimento e quatro no NBB, contando as duas últimas pelo Pinheiros.

— Quando acabou o NBB, estava trocando uma ideia com o Bruno (Lopes), meu contrato tinha acabado lá no Pinheiros. E ele me apresentou o projeto, eu gostei. Eu acho que Caxias é uma cidade legal de se morar, um time legal que a gente pode se desenvolver _ destacou Omena, que projetou a sequência da temporada na equipe:

— Pra gente que é mais jovem é uma coisa bastante positiva. O Bruno me falou da equipe que ele estava montando para a LDB. Eram os moleques que eu já conhecia de jogar contra, jogar desde 2018 contra alguns. Vai ser um local que eu posso me desenvolver, ajudar tanto a equipe principal do adulto, se Deus quiser, quanto os moleques da LDB, pra gente ir longe na competição.

O ala/armador de 1m90cm tem como principal característica o trabalho defensivo diante dos principais pontuadores das equipes adversárias. Porém, o técnico Bruno Lopes acredita que Omena possa evoluir ainda mais no Caxias.

— O Omena tinha uma função muito específica no Pinheiros. Ele defendeu os melhores jogadores de todas as equipes. Então, ele pegava o Georginho contra Franca, ele ia pegar o Alexey contra o Flamengo. Só que eu lembro dele jogando em Bauru. Ele tem capacidade de fazer mais coisas do que ser só o melhor defensor da equipe. E isso faz parte do meu trabalho com esses meninos, de desenvolver as outras coisas — avaliou o técnico.

Além de Omena, o Caxias trouxe os alas Tiago Marques e Miguel, do São Paulo, Emerson, que foi vice-campeão da Liga Ouro pelo Cruzeiro, e o ala/armador João Nicolas, que atuou no Praia Clube e defendeu a seleção brasileira sub-23 de basquete 3x3.

Os jogos da LDB serão transmitidos pelo canal do NBB no Youtube.

SEDE: GINÁSIO HUGO RAMOS

(MOGI DAS CRUZES)

27 de junho (sexta-feira)

:: 11h15min - Franca x Caxias do Sul

28 de junho (sábado)

:: 18h - Caxias do Sul x Mogi

1º de julho (terça-feira)

:: 9h - Caxias do Sul x Maringá

2 de julho (quarta-feira)

:: 15h45min - Pinheiros x Caxias do Sul

3 de julho (quinta-feira)