Confira os resultados da etapa de Caxias do Sul do Circuito de Tênis Gaúcho 

A quinta etapa do Circuito de Tênis Gaúcho (CTG) chegou ao fim e revelou seus campeões depois de uma série de duelos equilibrados na Serra Gaúcha. Nem a baixa temperatura e a chuva foram capazes de atrapalhar o evento. As cinco quadras cobertas do Recreio da Juventude, situadas em Caxias do Sul, foram importantes para a realização das partidas, especialmente no domingo (15), dia de chuva mais forte.

— Foi uma etapa de Caxias do Sul com bastante inscrições, o que aumenta o brilho da competição. No sábado choveu no final do dia e domingo choveu o dia todo, mas o Recreio da Juventude tem cinco quadras cobertas em ótimas condições. A única categoria que foi cancelada foi a de 8 anos pois teria que ser realizada muito tarde da noite e preferimos cancelar, fora isso conseguimos realizar todos os jogos das demais categorias e estamos felizes com mais uma etapa de sucesso — disse.



O Circuito de Tênis Gaúcho é realizado pela Associação Leopoldense de Esporte e Cultura (ALEC), com supervisão da Federação Gaúcha de Tênis. É apresentado por Stihl e Banrisul e conta também com o patrocínio de Superlegal Brinquedos, Higra, Tramonto, Nat Alimentos, Agrogen, Rivatti, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte do Governo Federal. Além disso, o CTG tem o apoio de Água da Pedra da Bebidas Fruki e dos clubes sedes.