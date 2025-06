Como os adversários do Caxias se reforçaram na janela de junho para a sequência de Série C

Após oito rodadas, o Caxias tem a segunda melhor campanha na Série C do Brasileiro. Confiante de que pode alcançar uma das oito vagas à segunda fase, o Grená ainda não se reforçou para a sequência da competição .

— A gente está de olho, está observando, e o mercado está difícil . A gente sabe da dificuldade que está o mercado, o preço do bom jogador está acima da média. Então, nós temos que ter cuidado também, porque não podemos perder esse ponto que é o equilíbrio financeiro — avaliou o vice de futebol, José Caetano Setti.

Em contrapartida, muitos rivais do Caxias na Terceira Divisão nacional optaram por abrir os cofres e reforçar o elenco.

O Botafogo-PB — adversário grená no sábado (14) — e o Guarani foram os clubes que mais aproveitaram a janela de transferências especial no começo de junho para contratar seis jogadores cada .

Em seguida, aparecem Itabaiana, com cinco reforços, e CSA, Confiança e Retrô, cada um com quatro novidades no elenco.