Como foi o aproveitamento dos jovens da base no time profissional do Juventude em 2025

Técnico Cláudio Tencati trabalha próximo da sub-20 e observa utilização dos jogadores. Ulisses Castro / Agencia RBS

Três jogadores das categorias de base do Juventude receberam oportunidades no time principal na atual temporada. Todos já haviam sido utilizados no ano passado. No entanto, dois deles já foram negociados com outros clubes e um também pode sair.

O zagueiro Abner, 21 anos, foi o atleta oriundo da base que mais recebeu oportunidades no elenco alviverde. Ao todo, até aqui, foram 15 jogos, dois gols marcados e 1.239 minutos em campo, sendo o sexto atleta com mais minutagem do grupo. No ano passado, o defensor fez cinco partidas.

— O sub-20 treina integrado junto ao profissional, próximo, justamente por isso, pra abastecer. O próprio treinador do sub-20, próximo a nós também, até pra que a gente esteja diariamente conversando. Esse é o papel do treinador e do profissional também. Eu trabalhei em muitos clubes, quando chegava no clube falavam, precisamos em algum momento, mesmo com emergências de resultados e necessidades de resultados, mas sempre estar tendo um olhar pros jogadores da base — disse o técnico Claudio Tencati na sua entrevista de apresentação no Juventude.

Além de Abner, outros dois atletas da base receberam oportunidades nesta temporada. Foram os volantes Kelvi e Davi Góes. Os dois foram negociados nas últimas semanas para Guarani e Palmeiras, respectivamente.

Davi Góes fez quatro partidas, com 184 minutos em campo. Já Kelvi participou de três jogos e 137 minutos.

— Eu gosto muito que o treinador de Sub-20 esteja também integrado com o profissional. Inclusive em trabalhos anteriores em outros clubes, peço pro treinador do sub-20 estar frequentemente junto ao treinador de profissional. Não obrigamos o treinador do sub-20 a definir as mesmas ideias de modelo de jogo seja sistema de jogo, mas que ele comece a visualizar as ideias, porque porque lá ele já pode estar colocando os atletas no mesmo trilho nas mesmas ideias, e quando esse atleta chega no profissional, ele vai estar mais pronto — afirmou Tencati.

Além desses nomes citados, outros já foram relacionados neste ano: o zagueiro Clebio, o meia Luiz Henrique e o atacante Marlon Santos.

Utilização da base em 2025

Zagueiro Abner - 15 jogos (1.239 minutos)

Volante Davi Góes - 4 jogos (184 minutos)

Volante Kelvi - 3 jogos (137 minutos)



Zagueiro Clebio - relacionado em um jogo

Meia Luiz Henrique - relacionado em três jogos

Atacante Marlon Santos - relacionado em dois jogos