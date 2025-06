Com um reforço e a promessa de mais, Juventude se reapresenta para o Brasileirão

Elenco fez o primeiro trabalho no CT após primeiro período de férias. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O elenco de jogadores do Juventude voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira. O sol foi a grande novidade depois de alguns dias de muita chuva na Serra. Ele veio acompanhado de muito vento e uma temperatura de 9 ºC. Dentro de campo, apenas uma cara nova no elenco alviverde, o volante Hudson, ex-Portuguesa, foi o único nome diferente. O grupo vai trabalhar em dois turnos na terça e na quarta em turno único. Assim será alternado até sábado.

O Juventude voltou aos treinos com a promessa de mais reforços ainda nesta semana para o técnico Claudio Tencati. Marcelo Hermes está contratado e deve se apresentar nos próximos dias. Além deles, o foco é a busca por dois ou três extremas e também um goleiro. Até sexta ou sábado a expectativa pela chegada dos sete nomes prometidos no Centro de Treinamentos do Alviverde.

O ficha 1 para o gol é Gatito Fernández. O atleta passou oito temporadas no Botafogo e está no Cerro Porteño, do Paraguai. Caso não feche, o clube trabalha com outros dois nomes, sendo um de Portugal e outro do Uruguai. Gatito tem interesse de voltar ao Brasil para jogar. Ele quer seguir em atividade de olho na Copa do Mundo e o calendário do Cerro tem poucos jogos na sequência. Agora vai depender de quanto o Cerro irá pedir pela negociação. Com a chegada de mais um arqueiro, o clube deve negociar Marcão.

Nenê voltou aos treinos com o elenco. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Após curtir o período de 17 dias de férias, o elenco do Juventude não teve nenhuma ausência dos nomes que ficaram. Nenê, que estava na Europa, se reapresentou e foi para o campo com os demais jogadores. Caíque também treinou com o grupo. O Juventude aceitou a proposta do Grêmio e a finalização por parte do Tricolor, com pagamento e o encaminhamento dos dois atletas emprestados. O clube espera em dois ou três dias definir de uma vez a situação.

Além de Caíque, Abner também pode ser negociado. O Juventude espera por propostas de três clubes da Série A. Ainda nenhuma foi formalizada, apenas a do Botafogo chegou, mas esbarrou nas garantias financeiras. Quanto ao nome de Calebe, do Fortaleza, o nome esfriou. Ele não estaria entre o plano A ou B neste momento.