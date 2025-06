Com três gols de Calyson, Caxias vence o Londrina e volta à vice-liderança da Série C

Atacante chegou ao hat-trick ainda no primeiro tempo da partida deste sábado (31). Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias segue 100% no Estádio Centenário dentro da Série C do Brasileiro. Em grande noite de Calyson, que marcou três gols, a equipe grená venceu o Londrina por 4 a 2, neste sábado (31). Gustavo Nescau marcou o quarto nos acréscimos.

O resultado derrubou a invencibilidade dos paranaenses e recolocou o time de Júnior Rocha na vice-liderança, com 15 pontos. O próximo compromisso do Caxias na competição será apenas no dia 14 de junho, contra o Botafogo-PB, às 19h30min, no Estádio Almeidão.

Na noite de fria do Centenário, o Caxias começou a partida mostrando suas credenciais. Com menos de dois minutos, Tomas Bastos cobrou falta e Eduardo Melo desviou com o pé direito para a defesa de Elzo. Aos cinco, foi a vez de Calyson arriscar de fora da área e o goleiro do Londrina fez a defesa.

Na resposta, aos oito, Maurício arriscou em cobrança de falta da intermediária, mas o chute saiu longe da meta. Três minutos depois, cruzamento do lado direito e Pablo dominou na área e chutou em cima de Alan, que salvou o Grená.

Aos 18, o Caxias abriu o placar. Após o lateral cobrado por Thiago Ennes para dentro da área, a zaga afastou parcialmente e Calyson aproveitou o rebote para finalizar, de pé direito, no canto de Elzo: 1 a 0 para os donos da casa.

Só que a resposta foi rápida. Três minutos depois, Maurício cruzou de pé direito para a área, Thiago Coelho não saiu e Edson Cariús cabeceou na segunda trave para empatar o jogo: 1 a 1.

Aos 24, o lateral-esquerdo Maurício voltou a levar perigo para o Londrina. Em um chutaço de fora da área, obrigou Thiago Coelho a fazer boa defesa.

Em um duelo franco, o Caxias quase fez o segundo aos 29. Thiago Ennes cruzou da direita e Tomas Bastos cabeceou rente ao travessão. Aos 32, em jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo, Marcelo Nunes cruzou para a área, a bola passou por Eduardo Melo e Calyson dominou antes de finalizar de pé esquerdo: 2 a 1 Caxias.

Aos 38, o ex-jogador do Londrina fechou o hat-trick contra o ex-clube. Em uma bola rebatida do meio-campo, Eduardo Melo desviou de cabeça e ficou para Calyson, pelo lado direito. Sem ângulo, ele acertou um chutaço, entre o goleiro e trave para fazer o terceiro: 3 a 1.

Após duas lambanças de Thiago Coelho, contando uma falta indireta dentro da área por soltar e segurar novamente a bola em uma reposição, o Caxias viu o Londrina descontar o placar em um novo erro na bola aérea. Após cobrança de falta da intermediária pelo lado esquerdo, aos 46, Eduardo Melo desviou contra a própria meta e a bola acertou o canto direito: 3 a 2 para o Caxias no fim do primeiro tempo

ÚLTIMO GOL NO FIM

Na volta dos vestiários, nada de mudanças nas formações. E o Caxias buscou fazer um jogo de maior controle. Aos nove minutos, em uma ótima iniciativa de Thiago Ennes, que cruzou na linha da pequena área, Eduardo Melo desviou fraco e Elzo fez grande defesa.

O Londrina assustou de novo aos 13. Em cruzamento rasteiro de João Vitor, o goleiro grená não alcançou e Thiago Ennes salvou antes da chegada de Pablo.

Aos 20 minutos, nas primeiras trocas no time grená, Gustavo Nescau e Gabriel Lima entraram nas vagas de Eduardo Melo e Iago. Logo na sequência, desgastado, o artilheiro da noite também foi substituído, com Skilo entrando na vaga de Calyson.

O Londrina tentava assustar, mas tinha dificuldades de finalizar suas jogadas. O Caxias quase fez o quarto aos 32. Skilo avançou em velocidade e cruzou rasteiro para a área, mas Nescau chegou atrasado para desviar para o gol.

Nos minutos finais, sem se expor e sabendo controlar o ataque paranaense, o Caxias confirmou mais uma vitória em casa aos 47 minutos. Pedro Cuiabá roubou no meio-campo e lançou Gustavo Nescau. O centroavante bateu firme, sem chances para Elzo: 4 a 2 e festa grená. A quarta em quatro jogos na Série C do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Série C - 8ª rodada

Caxias 4x2 Londrina

Estádio Centenário

Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes (Alisson, 34/2º), Pedro Cuiabá e Tomas Bastos (Yann, 34/2º); Iago (Gabriel Lima, 20/2º), Calyson (Douglas Skilo, 26/2º) e Eduardo Melo (Gustavo Nescau, 20/2º). Técnico: Júnior Rocha.

Londrina

Elzo; João Vitor, Caio, Wallace e Maurício; Alison (Marco Antônio, 43/2º), Sousa (Robson, 43/2º), Lucas Marques (Caio Rafael, 48/2º) e Gustavo França (Vitinho, 33/2º); Pablo e Edson Cariús (Thauan, 33/2º). Técnico: Claudinei Oliveira.