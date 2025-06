Com proposta de outro clube da Série C, meia acerta saída do Caxias

Nicholas em treinamento no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

O meia Nicholas, de 25 anos, não faz mais parte do elenco do Caxias. Sem se firmar na equipe grená, o jogador teve sua saída acordada com a direção, após receber uma proposta do Confiança, clube da Série C do Campeonato Brasileiro. O time sergipano é atualmente treinado por Luizinho Vieira, que já comandou o Caxias.

Nicholas foi o primeiro reforço anunciado pelo Caxias para a temporada de 2025, chegando em novembro do ano passado após defender o Ferroviário-CE. Ele possuía contrato com o clube gaúcho até o fim da Série C. Neste ano, o meia disputou 11 partidas pelo Caxias.

No entanto, com a perda de espaço, as oportunidades se tornaram escassas. Seu único gol com a camisa grená foi na vitória por 1 a 0 sobre o Monsoon, na estreia do Campeonato Gaúcho. A última vez que entrou em campo foi no dia 5 de março, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pela Copa do Brasil.