Com mais dois reforços, Juventude treina em dois turnos após reapresentação

Técnico Claudio Tencati começa a ganhar mais opções no Juventude. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O elenco de jogadores do Juventude realizou o seu segundo dia de treinos após a reapresentação realizada na segunda-feira. A atividade desta terça-feira (24) foi em dois turno no Centro de Treinamentos Alviverde. O grupo teve que encarar a temperatura perto do 0ºC no primeiro trabalho do dia.

Duas caras novas já estão integradas ao elenco. A primeira novidade ficou por conta do lateral-esquerdo Marcelo Hermes. O jogador chegou por empréstimo do Criciúma até o fim da temporada de 2025 e com valor fixado para uma possível compra. O segundo nome que já está na cidade é o do atacante Rafael Bilu.

O jogador teve passagem recente pelo Juventude, na temporada de 2021, quando o clube retornou à Série A do Brasileiro. Contudo foi muito pouco aproveitado. Ele entrou em campo em apenas cinco jogos. O atacante estava no Guarani disputando a Série C do Brasileiro. No time paulista, o atleta atuou em 16 jogos e marcou três gols na temporada. Em 2023 e 2024, Bilu integrou o elenco do Cruzeiro, mas no último ano ele não jogou. O extrema sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e passou por cirurgia. Depois, ele foi negociado ao CRB.

Para a lateral esquerda, o Juventude contava apenas com Alan Ruschel, pois Felipinho deixou o Verdão e foi para o Criciúma. Além de Hermes, Luan Cândido deve aumentar a concorrência no setor. O atleta pertence ao Bragantino e estava no Grêmio. O Tricolor deve repassar o lateral ao Juventude na negociação envolvendo o volante Caíque.

A direção do Verdão aguarda até o fim da semana um total de sete caras novas no elenco para a intertemporada sob o comando do técnico Claudio Tencati.

Na quarta-feira (25), o elenco alviverde trabalha em turno único no Centro de Treinamentos do clube. Já na quinta (26) a atividade volta a ser em dois turnos.