Com grupo reformulado, Caxias Basquete inicia disputa da Liga de Desenvolvimento

Equipe caxiense tem apenas quatro remanescentes da última temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

A Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) abre a edição 2025 nesta quinta-feira (26). A primeira etapa da competição sub-22 será disputada em duas sedes: São Paulo e Mogi das Cruzes.

Sob o comando do técnico Bruno Lopes, o Caxias Basquete atuará no interior paulista e faz parte do Grupo B, junto com Maringá, Mogi, Pinheiros, São José, Franca, Campo Mourão, Brasília, União Corinthians, Minas e Pato. A estreia será contra Franca, na sexta-feira (27), às 11h15min.

O torneio apresenta dois grupos com 11 equipes, sendo que os quatro primeiros de cada lado se classificam para brigar pelo título da Série Ouro. Assim como aconteceu no ano passado, a LDB terá ainda campeões da Série Prata e Bronze. A segunda etapa do Grupo B terá duas sedes, uma em São Paulo (Pinheiros) e outra em Santa Cruz do Sul (RS). Os jogos serão disputados entre os dias 29 de julho e 4 de agosto.

— A ideia é brigar de novo por uma vaga na Série Ouro, entre os oito melhores da Liga de Desenvolvimento. Estou iniciando o quarto ano de LDB no Caxias do Sul Basquete. E realmente esse ano foi uma reformulação. Vários meninos passaram por aqui, se firmaram na equipe profissional e alguns já foram embora. E aí chegou o momento de reformular essa equipe. É uma LDB, mas a gente fala muito que é o início do projeto do adulto, do projeto do NBB — destacou Bruno Lopes, em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra.

A expectativa do torneio é observar o amadurecimento de jogadores promissores e os olhares estarão atentos para futuro do basquete nacional.

— Como sempre as equipes de São Paulo já largam na frente por ter competição da idade. Existe a competição sub-20, os meninos já estão num ritmo melhor, e nós pegamos quatro paulistas esse ano no grupo: Franca, São José, Pinheiros e Mogi. Além disso tem o Minas que jogou a Liga Ouro, a segunda divisão do NBB, com essa equipe de LDB. A gente quer competir com essas equipes e tentar ficar entre os quatro — destacou o treinador, que comentou ainda sobre a preparação desse novo grupo:

_ Nós estamos treinando desde o dia 2 (de junho) e não vamos fazer nenhum amistoso até a estreia. Então, isso a gente sabe que vai sentir um pouco no começo. E a estreia já é contra Franca. Mas nada impede. Realmente nós montamos uma equipe capacitada para tentar disputar novamente a Série Ouro da LDB.

TIME RENOVADO

Dos 14 atletas inscritos na competição, apenas quatro defenderam o Caxias do Sul Basquete na última LDB. Desses, só o armador Raul Caldas e o pivô Luan integraram o grupo principal no NBB.

A base da nova equipe tem vários jogadores que foram vice-campeões da classificatória B do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19 Masculino, disputado em Caxias do Sul. Além disso, cinco atletas foram contratados e, pela experiência em outros times, têm uma perspectiva de permanência para o NBB.

São os casos do ala/armador Tiago Marques e do ala Miguel, que vieram do São Paulo, do ala/armador Guilherme Omena, ex-Pinheiros, do ala Emerson, vice-campeão da Liga Ouro pelo Cruzeiro, e do ala/armador João Nicolas, que atuou no Praia Clube e defendeu a seleção brasileira sub-23 de basquete 3x3.

— O que ajuda a trazer esses garotos também é ter uma equipe competitiva na LDB, pra jogar e ser competitivo. Aqui existe esse espaço pra esses garotos evoluírem — aponta Bruno Lopes.

GRUPO CAXIENSE

:: Felipão, ala/pivô de 22 anos e 1m98cm

:: Pietro, ala de 18 anos e 1m92cm

:: Gustavinho, ala/armador de 19 anos e 1m85cm

:: Raul Caldas, armador de 19 anos e 1m84cm

:: Bernardo, pivô de 19 anos e 2m02cm

:: Athos, ala de 19 anos e 2m

:: João Kopper, ala/armador de 20 anos e 1m93cm

:: Eduardo Fredo, armador de 18 anos e 1m75cm

:: Tiago Marques, ala/armador de 20 anos e 1m92cm

:: Guilherme Omena, ala/armador de 20 anos e 1m91cm

:: Miguel, ala de 20 anos e 1m94cm

:: Emerson, ala de 22 anos e 2m

:: Edric, ala/pivô de 19 anos e 1m98cm

:: Luan, pivô de 22 anos e 2m06cm

Tabela da 1ª fase

SEDE: GINÁSIO HUGO RAMOS

(MOGI DAS CRUZES)

27 de junho (sexta-feira)

:: 11h15min - Franca x Caxias do Sul

28 de junho (sábado)

:: 18h - Caxias do Sul x Mogi

1º de julho (terça-feira)

:: 9h - Caxias do Sul x Maringá

2 de julho (quarta-feira)

:: 15h45min - Pinheiros x Caxias do Sul

3 de julho (quinta-feira)

:: 15h45min - Caxias do Sul x São José