Com clássico regional e três jogos na Serra, Divisão de Acesso tem sétima rodada no final de semana

Brasil-Far está no G-8 e terá mais uma partida nas Castanheiras. Porthus Junior / Agencia RBS

Antes da sétima das 15 rodadas da primeira fase da Divisão de Acesso, começam a se desenhar dois grupos dentro da competição. O primeiro na briga pelas primeiras colocações e um segundo na parte de baixo da tabela, que ainda buscam engrenar na disputa.

Neste sábado, o Esportivo busca a recuperação após a derrota diante do Bagé e vai até Tramandaí enfrentar o lanterna Real, às 15h. O time de Bento Gonçalves está na 12ª colocação, com apenas quatro pontos, e já cinco distante do G-8.

Quem vive situação semelhante é o Glória, que também tem quatro pontos e ainda não venceu na Série A-2. No domingo, ás 15h, o Leão tem o clássico regional com o embalado Gramadense, às 15h, na Vila Olímpica. A equipe de Gramado chega com três vitórias seguidas e ocupa a quarta posição, com 11 pontos.

No mesmo horário, no Antônio David Farina, o Veranópolis recebe o Lajeadense. Com a vitória por 1 a 0 diante do Novo Hamburgo, o VEC entrou no G-8, e está na oitava colocação, com nove pontos.

Leia Mais Sensação da Divisão de Acesso, Gramadense vence mais uma fora de casa