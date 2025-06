Com ausência de um titular, Caxias retoma a preparação para o duelo com o Ituano

Tomas Bastos se recuperou de uma lesão na coxa. Vitor Soccol / Ser Caxias/Divulgação

A tarde de segunda-feira (23) marcou a reapresentação do grupo de atletas do Caxias, dando sequência à preparação para o duelo com o Ituano. A partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C ocorre no domingo (29), às 19h, no Estádio Centenário.

A direção grená tentou a antecipação do duelo para sábado ou, no mais tardar, para domingo, mas com antecipação do horário para as 16h. No entanto, a resposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para negar o pedido do clube é de que questões comerciais seriam o impeditivo para a realização da partida em nova data ou horário.

Sendo assim, o elenco de Júnior Rocha terá mais uma semana cheia de atividades. Os treinos ocorrem com portões abertos à imprensa até esta terça-feira (24). A ausência continua sendo a do atacante Calyson. O atleta teve uma lesão muscular na coxa, durante a partida com o Botafogo-PB, e é dúvida para encarar o Ituano.

Quem está plenamente recuperado é o meia Tomas Bastos que, mesmo com dores na coxa, foi a campo nas últimas rodadas da competição nacional, sendo um dos destaques da equipe. Foi dos pés dele que saiu o gol da vitória em João Pessoa.

— O departamento médico tinha dado uma previsão de lesão grau 2 para 3. Mas a dor que eu estava sentindo não era para aquilo tudo, né? Foi o que eu tinha passado para o pessoal. E aí eu tive uma semana inteira para trabalhar. E você vai para um jogo daqueles que é muito difícil, fora de casa, contra uma grande equipe, e ainda marca. É uma felicidade muito grande — admitiu o camisa 10.

Já o centroavante Welder, se recuperando de uma cirurgia no joelho, participou de parte da atividade com o grupo. Ele pode ficar à disposição para o duelo de domingo.