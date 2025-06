Com 35 atletas utilizados, volante é o jogador com mais minutos em campo pelo Juventude em 2025; veja o ranking

Direção busca novos reforços para o elenco de jogadores. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A temporada de 2025 do Juventude reservou até o momento 22 jogos para o elenco de jogadores até a parada do Mundial de Clubes da Fifa. O time alviverde entrou em campo em 10 jogos pelo Campeonato Gaúcho, 11 pelo Brasileirão e apenas um da Copa do Brasil, pois o time foi eliminado precocemente na primeira fase.

Neste período, o Verdão teve dois treinadores. A temporada começou com Fábio Matias. Claudio Tencati assumiu nos últimos três duelos da Série A do Brasileiro. Ao todo, com os dois treinadores, 35 jogadores entraram em campo com a camisa do Juventude. Apenas cinco que estiveram no elenco profissional não entraram em campo: os goleiros Ruan Carneiro e Zé Henrique, o lateral Gabriel Souza e os dois oriundos da base Marlon Santos e Luiz Henrique.

Já no ranking dos atletas com mais minutos em campo, um nome se destaca. Peça fundamental do meio-campo alviverde nas últimas temporadas, o volante Jadson tem 1.773 minutos em campo. Ele é seguido do lateral-direito Ewerthon e do goleiro Gustavo. Na sequência vem o atacante Batalla e o volante Giraldo, que nos últimos jogos sumiu da equipe alviverde.

Completam a lista dos atletas com mais de mil minutos, o zagueiro Abner, o volante Mandaca, o atacante Ênio e o lateral Alan Ruschel.

Muitos atletas foram utilizados no Estádio Alfredo Jaconi. No Gauchão, o time chegou a dar uma resposta positiva e foi até as semifinais. Contudo, no Brasileirão, a régua subiu e o nível técnico do elenco não conseguiu dar uma resposta. Com a paralisação do Mundial, o elenco se reapresenta nesta segunda-feira (23) para uma intertemporada. O grupo de atletas passa por reformulação e deve ganhar sete reforços.

— Nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para conseguir qualificar a equipe. A gente teve um início de Brasileiro interessante, mas, por algumas situações, talvez de lesões de atletas, foi o momento que a gente teve essa oscilação dentro do campeonato. As peças seriam a reposição, não tiveram a condição de nos ajudarm e por isso que a gente está fazendo essa mudança toda de trabalhar, de liberar alguns atletas e trazer outros para que possamos fortalecer a nossa equipe — analisou o vice de futebol, Almir Adami.

MAIS MINUTOS EM CAMPO

1.773 minutos - Jadson

1.644 - Ewerthon

1.485 - Gustavo

1.329 - Batalla

1.310 - Giraldo

1.246 - Abner

1.189 - Mandaca

1.076 - Ênio

1.003 - Alan Ruschel

924 - Marcos Paulo

830 - Erick Farias

828 - Felipinho

772 - Taliari

712 - Adriano Martins

614 - Jean Carlos

613 - Giovanny

527 - Wilker Ángel

513 - Gilberto

495 - Marcão

362 - Rodrigo Sam

339 - Petterson

337 - Reginaldo

337 - Nenê

320 - Caíque

259 - Cipriano

214 - Vitor Pernambuco

173 - Davi Góes

152 - Kawan

149 - Kelvi Gomes

104 - Matheus Babi

58 - Mauricio Garcez

34 - Daniel Peixoto

30 - Natã

23 - Galego

8 - Boza

NÃO JOGARAM