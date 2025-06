Clube argentino tem interesse em zagueiro do Juventude e negócio poderia envolver atacante

Atacante Batalla está por empréstimo no Estádio Alfredo Jaconi. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Com o mercado brasileiro aberto, o Juventude busca contratações, mas também recebe sondagens por alguns de seus jogadores. Dois nomes estão no radar de outras equipes. O volante Caíque e o jovem zagueiro Abner. O defensor despertou o interesse do Talleres, da Argentina. O clube do país vizinho chegou a cogitar um negócio que poderia ser muito vantajoso ao alviverde.

Segundo revelou o vice de futebol Almir Adami, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o clube argentino poderia comprar Abner e compor um negócio com Batalla, pois o Juventude tem o interesse em ficar com atacante em definitivo, mas ele pertence ao time do país vizinho.

— O Batalla nós tivemos uma situação que ele poderia ser envolvido até numa negociação. O Talleres tinha interesse pelo Abner, poderia pagar um valor alto e incluiria também nessa negociação o próprio Batalla. Dessa forma a gente conseguiria até trazer o atleta em definitivo para o Juventude. Agora, numa transação direta, os números ficam muito altos e talvez o Juventude não consiga exercer a compra — afirmou Adami, que completou sobre o valor que o Juventude receberia ainda pela venda de Abner:

— Uma boa negociação para o Juventude, sim, nos patamares que a gente imagina que sejam valores muito bons para uma negociação do Abner. E como o Batalla entraria numa contrapartida, ele até viria com um valor dentro da negociação, um pouquinho mais baixo até para facilitar a própria negociação.

O Juventude terá que definir ao fim da temporada se compra ou não o atacante colombiano. Ele é um dos poucos reforços que tiveram uma resposta positiva. Contudo, o valor superior a 1 milhão de dólares pode ser um empecilho.

— Às vezes, a gente evita de colocar alguns números, mas a cifra aí pedida pelo mercado sul-americano começa em um milhão de dólares e a gente já tentou buscar atletas aqui no mercado sul-americano que nos pediram cinco milhões de dólares pela venda do atleta. Os clubes grandes do futebol brasileiro podem até considerar uma aquisição nesse porte financeiro. O Juventude fica muito difícil, eu te diria até inviável. Nós temos ideia de começar a fazer algumas aquisições de atletas, é lógico que não num patamar tão alto.

ZAGUEIRO VALORIZADO

Abner, de 21 anos, teve destaque na campanha que conduziu a equipe à semifinal do Gauchão 2025. Mas o atleta perdeu espaço depois da queda de rendimento do Alviverde no Brasileirão.

Abner esteve muito perto de ser a maior venda da história do Juventude. O clube abriu negociação com o Botafogo por cerca de R$ 14 milhões. Contudo, as tratativas travaram pela falta de garantia financeira. Assim o jogador segue no Verdão, mas com nova possibilidade mercado. Porém, Adami fala que não chegou outra proposta.