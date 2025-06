Centroavante quer aproveitar período de treinos para assumir a titularidade no Caxias

Nescau comemora o quarto gol sobre o Londrina. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias volta aos treinos nesta quarta-feira (4) e inicia a preparação de dez dias até o jogo contra o Botafogo, no dia 14, na Paraíba. Vice-líder da Série C, com 15 pontos, a equipe de Júnior Rocha tem a possibilidade de assumir a ponta da tabela na nona rodada.

Sem atletas suspensos, o treinador poderá repetir a ideia de time que venceu o Londrina, por 4 a 2, no fim de semana. No entanto, em melhores condições depois de se recuperar de uma lesão no joelho, o centroavante Gustavo Nescau tem tudo para assumir a camisa 9 na vaga de Eduardo Melo. Foi dele o quarto gol que carimbou os três pontos diante dos paranaenses.

— Muito feliz por voltar ao Centenário, voltar na nossa casa, ainda marcando com essa bela vitória. Eu dei um abraço no doutor ali, porque a gente também sabe o que eu passei, duas cirurgias no mesmo joelho, foi muito difícil, e é muito importante o apoio que eles me deram. E ele fez um belo trabalho, não estou sentindo mais nada, estou muito bem, graças a Deus — comemorou Nescau.

E como Eduardo Melo esteve abaixo de rendimento em relação aos demais atletas diante do Londrina, Nescau tem boas chances de ganhar espaço, agora com um tempo maior de preparação.

Já o centroavante Welder segue em recuperação após passar por uma artroscopia no joelho na semana passada, com previsão de volta aos gramados entre 30 e 45 dias.