Caxias x Ituano: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Confronto reúne duas equipes que estão na zona de classificação na Série C 2025. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Caxias e Ituano entram em campo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo (29), a partir das 19h, no Estádio Centenário.

O Grená lidera a competição com 18 pontos e vem de duas vitórias seguidas, sendo a última delas fora de casa, diante do Botafogo-PB, por 2 a 1.

Já o Ituano ficou no 1 a 1 com o São Bernardo, em casa, e é a última equipe que fecha a zona de classificação, em oitavo lugar na tabela, com 13 pontos. Mas o time de Itu não vence há cinco partidas, com três empates e duas derrotas.

Prováveis escalações:

CAXIAS: Victor Golas; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pero Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Douglas Skilo (Calyson) e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha

ITUANO: Jefferson Paulino; Thassio, Matheus Rocha, Mancini e Dal Pian; Daniel, Grigor, Fernando Canesin; Neto Berola, Vinícius Popó e Tiaguinho. Técnico: Mazola Júnior

Arbitragem para Caxias x Ituano

Anderson Ribeiro Gonçalves, auxiliado por Hugo Xavier Corrêa e Jonny Kamenach Rocha (trio de Goiás). Quarto árbitro: Francisco Soares Dias

Onde assistir a Caxias x Ituano

O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra 105.7 e no app de GZH, opção Serra, a partir das 18h30min;

O Nosso Futebol e o Nosso Futebol + anunciam a transmissão com imagens da partida.

Como chegam

O Caxias não terá o goleiro Thiago Coelho, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Botafogo-PB e está suspenso. Victor Golas será a novidade no gol. No ataque, Calyson está se recuperando de uma lesão muscular na coxa e segue como dúvida. Se não puder atuar, Douglas Skilo inicia o jogo.