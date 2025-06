Caxias volta a campo neste sábado contra o Botafogo-PB podendo assumir a liderança da Série C

Calyson marcou seus primeiros gols com a camisa grená diante do Lonrina. Porthus Junior / Agencia RBS

"Às vezes a felicidade demora a chegar.

Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer". É o que diz um trecho da música "Tá Escrito", do grupo de pagode Revelação, a trilha favorita do atacante Calyson, do Caxias.

E ninguém melhor do que o atleta grená para saber o significado deste verso. Calyson estava em busca de seu primeiro gol com a camisa do Caxias. Mesmo tendo boas atuações no ataque — ganhando a titularidade na sexta rodada da Série C, diante do São Bernardo — faltava um jogo que coroasse este bom momento.

E quis o destino que o atacante marcasse não apenas o primeiro, mas três gols diante de seu ex-clube, o Londrina, em seu 13º jogo pelo Caxias.

— A última vez que tinha marcado três gols foi em 2016 quando atuava pelo Tubarão. Já vinha de boas atuações, só faltava coroá-las com gols e, graças a Deus, fui feliz contra o Londrina. A "lei do ex" não falha, fiz logo três gols e fiquei muito feliz em poder dar alegria ao nosso torcedor e também ajudar a minha equipe a buscar os três pontos — destacou o atacante em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

E apostando no bom momento de seu camisa 25, o Caxias volta a campo pela competição nacional neste sábado (14), às 19h30min, diante do Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

— Sabemos a dificuldade que vai ser esse jogo contra o Botafogo, mas estamos bem treinados, estamos conscientes do que temos que fazer na Paraíba. Sabemos também que temos que melhorar o rendimento fora de casa. Dentro de casa estamos com 100%, agora fora de casa, precisamos, melhorar, e o professor Júnior Rocha está montando uma estratégia boa pra que a gente possa, com toda a humildade, respeitando a equipe do Botafogo, colocar nosso ritmo de jogo, para que possamos sair de lá com um resultado positivo — apontou Calyson.

"Eu acho que com uma equipe um pouco mais organizada fica um pouco melhor"

Calyson participou do Show dos Esportes, na Gaúcha Serra. Camila Corso / Agência RBS

O atacante grená não escondeu que a chegada do técnico Júnior Rocha foi determinante para trazer um novo e organizado padrão de jogo ao time. Com o novo comandante, o Grená tem 66,6% de aproveitamento após seis jogos.

— Eu acho que com uma equipe um pouco mais organizada fica um pouco melhor de nos encontrarmos dentro de campo. De a rapaziada saber onde você vai estar, então, o professor Júnior Rocha trouxe essa parte aí da organização, de como eu quero receber essa bola, se é no fundo, se é no pé. E com essa organização, fica um pouco mais fácil pra rapaziada me dar esse passe pra explorar o que eu tenho de melhor — admitiu o atleta grená.