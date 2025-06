Caxias viaja nesta quinta-feira para a Paraíba com duas dúvidas na equipe

Treinador grená Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias inicia, na manhã desta quinta-feira (12), o deslocamento para João Pessoa, na Paraíba, com previsão de chegada às 18h. No sábado (14), o time de Júnior Rocha entra em campo no Estádio Almeidão para encarar o Botafogo-PB, pela nona rodada da Série C.

E a equipe grená deixa Caxias do Sul com duas dúvidas na equipe. Uma delas está no meio-campo. Tomas Bastos, em recuperação de uma lesão na coxa, é a dúvida. Se não puder iniciar, Yann entra em seu lugar.

Já no ataque, uma provável novidade na formação grená no sábado pode ser a utilização do centroavante Gustavo Nescau desde o início do duelo. Ele briga pela titularidade com Eduardo Melo.

Júnior Rocha, no entanto, deu a entender que essa troca pode esperar um pouco mais para ocorrer, uma vez que Nescau ainda não está 100% recuperado de uma lesão no joelho.

— O Nescau vem evoluindo fisicamente, é um atleta que vem de lesão. Então, nós não queremos nos precipitar. Tem se sentindo bem, tem ganhado com os treinamentos um nível de força maior. É um atleta que fisicamente ainda não está no seu ideal, mas vai com certeza ter muito mais minutos pela frente. Com muita qualidade, cognitivo bom, cumpridor de função e matador. O cara que selou nossa vitória contra o Londrina. E, futuramente, é uma disputa muito sadia — apontou Júnior Rocha.