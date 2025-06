Caxias retoma os treinos após assumir a liderança da Série C

Goleiro Thiago Coelho será desfalque diante do Ituano. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Líder do Campeonato Brasileiro da Série C, após a vitória na nona rodada sobre o Botafogo-PB, em João Pessoa, o Caxias retomou os treinos, em dois períodos, nesta terça-feira (17). Pela manhã, as atividades aconteceram no Estádio Centenário e, à tarde, o treinamento ocorreu numa quadra de grama sintética, devido à forte chuva.

O elenco grená só voltará a campo para defender a liderança da competição no domingo, dia 29, diante do Ituano, em Caxias do Sul.

— Feliz pelo que o nosso grupo vem fazendo, um grupo trabalhador. Tivemos um jogo muito difícil, fora de casa. Agora é ter humildade e pés no chão. Foi um baita jogo da equipe, mas passou. Agora é pensar no Ituano, que é nosso próximo adversário, e fazer uma excelente semana de preparação — avaliou o lateral-direito Thiago Ennes.

A boa notícia do treino desta terça-feira foi a presença do goleiro Thiago Coelho. Mesmo estando fora do duelo com os paulistas por ter recebido o terceiro cartão amarelo, o jogador deixou o gramado do Estádio Almeidão acusando um desconforto no joelho. Mas como treinou no campo, pela manhã, e o próximo compromisso oficial será apenas no dia 5 de julho, contra o CSA, em Maceió, o camisa 1 não preocupa a comissão técnica.

Já o atacante Calyson passou por exames nesta terça. O jogador deixou o duelo na Paraíba ainda no intervalo com dores no posterior da coxa. E o meia Tomas Bastos, segue trabalhando normalmente, mesmo que ainda trate de uma pequena lesão na coxa, mesmo tenha ido a campo contra o Botafogo-PB.