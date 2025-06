Caxias encerra preparação para enfrentar o Botafogo-PB; saiba a provável escalação

Centroavante Gustavo Nescau pode ser a novidade no time titular. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias encerrou nesta sexta-feira (13), a preparação para o duelo de sábado (14), diante do Botafogo-PB, pela nona rodada da Série C do Brasileiro. O confronto inicia às 19h30min, no Estádio Almeidão. A última atividade do grupo de atletas ocorreu com portões fechados no estádio Francisco Figueiredo de Lima, em Cabedelo-PB, cidade distante cerca de 18 quilômetros da capital paraibana, João Pessoa.

E o técnico Júnior Rocha aguarda pela recuperação do meia Tomas Bastos, que teve uma pequena lesão no adutor da coxa, mas que participou de parte do treino em solo paraibano se colocando à disposição para ir a campo. E no ataque, a única dúvida está entre Eduardo Melo e Gustavo Nescau.

Para o comandante grená, o adversário deste fim de semana ganhou pontos com a troca de comando técnico feita no fim de maio. Saiu Antônio Carlos Zago e chegou Márcio Fernandes no comando dos paraibanos.

— Nós olhando o Botafogo, de fora, é uma equipe que com a troca do treinador ganhou confiança, ele ajustou algumas funções dentro ali, ficou um time mais técnico do que era antes. Um time que usa mais a qualidade dos seus atletas do que estava usando antes. Tanto é que o jogo contra o Figueirense não merecia ter perdido, pelo contrário, tiveram mais chances que o Figueirense durante o jogo, e atuando fora — destacou o técnico do Caxias, que ainda emendou:

— Nós temos nossas virtudes, nossas qualidades, e nós não podemos parar por aqui, nós temos que somar mais pontos, nós temos que buscar nossa pontuação máxima, para a gente conseguir o primeiro objetivo, que é fazer nossos 21, 22 pontos, e depois, sim, brigar por coisa maior.

A provável formação grená tem: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos (Yann); Iago, Calyson e Eduardo Melo (Nescau).