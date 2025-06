Caxias define logística para duelo com o Botafogo na Paraíba

E a equipe grená já definiu a logística para o compromisso longe de casa. O time fará quatro treinamentos em Caxias do Sul e inicia deslocamento na quinta-feira (12), às 7h até Porto Alegre. Da capital gaúcha, o voo com a delegação grená partirá às 11h05min com conexão em São Paulo e saída prevista para João Pessoa às 13h35min.

Na véspera do confronto válido pela nona rodada da Série C, o grupo de Júnior Rocha realiza o último trabalho, já em solo paraibano.

Com 15 pontos, o Caxias é o vice-líder da Série C e pode assumir a ponta da tabela na próxima rodada, contando com um tropeço da Ponte Preta, que recebe o ABC, também no sábado.