Caxias defende a liderança da Série C diante do Ituano neste domingo

Neste domingo (29), o torcedor do Caxias que comparecer ao Estádio Centenário a partir das 19h vai ter a primeira oportunidade de acompanhar a um jogo depois que o time de Júnior Rocha assumiu a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. O Grená passa a defender o primeiro lugar diante do Ituano , oitavo colocado da competição, e que fecha a zona de classificação aos quadrangulares decisivos.

O camisa 27 vem sendo titular absoluto do meio-campo grená, com 20 jogos na atual temporada. Cuiabá ainda esteve em campo em todas as nove rodadas do clube na Série C 2025. E teve que se superar até em momentos difíceis, como na partida anterior, diante do Botafogo-PB, em João Pessoa. Ele falhou no gol do adversário, mas ergueu a cabeça e se redimiu dando assistência para o gol da vitória, marcado por Tomas Bastos.