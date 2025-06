Caxias conhece datas e horários até a 15ª rodada da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (23) a tabela detalhada das rodadas 12 a 15 da Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Caxias conheceu datas, horários, locais e transmissões.

Enquanto o torneio se aproxima da sua reta final na primeira fase, com a décima rodada em andamento, os próximos jogos já estão marcados para este sábado com oito equipes em campo. O time grená entra em campo domingo (29), às 19h, diante do Ituano, no Estádio Centenário.