Caxias busca virada diante do Ituano e mantém a liderança da Série C

Mantuan marcou o gol da virada nos acréscimos do segundo tempo. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias buscou uma grande virada, 2 a 1, neste domingo (29), no Estádio Centenário, em partida válida pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado positivo, o time grená segue 100% de aproveitamento como mandante na competição e, de quebra, manteve a liderança da classificação. Iago e Mantuan marcaram na segunda etapa.

O time grená está na primeira colocação com 21 pontos. Na próxima rodada, o Caxias visita o CSA. O jogo será no sábado (5), às 19h30min, em Maceió. O volante Vini Guedes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

DERROTA PARCIAL

Com a ausência de Calyson, a aposta de Júnior Rocha foi em Douglas Skilo. E o Caxias, logo de cara, mostrou a que veio. Com apenas dois minutos, Iago cruzou da esquerda e Eduardo Melo, de costas, testou. Sem perigo, mas já indicava a iniciativa dos donos da casa.

O Ituano, por sua vez, não demorou a dar o troco. Aos oito, Thassio cobrou um lateral na área que encontrou o zagueiro Alan, do Caxias. O toque para trás não afastou e Neto Berola cabeceou e a bola passou à esquerda de Victor Golas. Era um aviso quanto ao perigo dos visitantes.

O Caxias seguia bem na partida, ditando o ritmo, dominando as ações. Aos 14, Tomas Bastos cobrou escanteio, e o zagueiro Alan desviou de cabeça, tirando tinta da trave. O domínio grená era visível, mas a rede teimava em não balançar. O time do interior paulista, sagaz, apostava nas bolas paradas. Aos 19, Ramon cobrou escanteio fechado, e Golas, com um soco firme, afastou.

O perigo, contudo, rondava a área grená e se materializou aos 27 minutos. Thassio cobrou mais um lateral na área, a defesa afastou, mas a sobra encontrou o lateral-esquerdo Dal Pian. Sem pensar duas vezes, ele emendou um chutaço de primeira, de fora da área, que encontrou o ângulo esquerdo de Victor Golas. Uma pintura: Caxias 0x1 Ituano.

O gol baqueou o Caxias, que tentou uma reação nos minutos finais do primeiro tempo. A pressão aumentou, e Tomas Bastos, incansável, cobrou mais dois escanteios. Aos 37, Lucas Cunha subiu, mas sua cabeçada foi por cima do travessão. Já aos 43, o zagueiro Alan testou firme, mas a bola caprichosamente explodiu no travessão. O empate grená bateu no travessão. O grito de gol ficou entalado na garganta do torcedor grená na primeira etapa.

EM BUSCA DA REAÇÃO

Mesmo com a derrota parcial, o técnico Júnior Rocha optou pela mesma formação que começou o jogo. Voltou sem mudar peças para o segundo tempo.

Aos oito minutos, quase o empate. Douglas Skilo fez a "parede" e o meia Tomas Bastos chegou finalizando por cima do gol defendido por Jeferson Paulino.

O domínio grená continuava. Aos 20 minutos, quase o empate grená. Tomas Bastos bateu falta, com desvio na barreira. A bola sobrou dentro da área, mas o zagueiro Alan finalizou fraco para a defesa do goleiro.

O Caxias seguia dominando, pressionando e criando mais oportunidades. Aos 24, Marcelo Nunes cruzou e Nescau cabeceou e o goleiro Jeferson Paulinho buscou no ângulo direito. No minuto seguinte, novo cruzamento de Marcelo Nunes e o zagueiro Alan cabeceou no lado esquerdo para nova defesa do camisa 1 adversário.

Aos 26, Tomas Bastos cobrou escanteio e o zagueiro Lucas Cunha golpeou de cabeça no travessão.

Depois de tanta insistência, saiu o empate, aos 38 minutos. Thiago Ennes cobrou lateral, Lucas Cunhas e Yann Rolim tocaram de cabeça. Iago recebeu próximo do bico da pequena área e bateu na saída do goleiro. Tudo igual: Caxias 1x1 Ituano.

Aos 46, a virada de quem jogou mais. O volante Mantuan recebeu na área, matou no peito e bateu no canto direito do goleiro Paulino. A bola ainda bateu na trave. Virada e liderança grená: Caxias 2x1 Ituano.

Ficha técnica

Caxias 2x1 Ituano - Série C - 10ª rodada

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Data: 29/06/2025 (domingo)

Horário: 19h



CAXIAS

Victor Golas; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes (Lorran, 43/2º), Pero Cuiabá (Yann Rolim, 16/2º) e Tomas Bastos (Mantuan, 43/2º); Iago, Douglas Skilo (Gabriel Lima, 35/2º) e Eduardo Melo (Gustavo Nescau, 16/2º). Técnico: Júnior Rocha

ITUANO

Jefferson Paulino; Thassio, Matheus Rocha, Mancini e Dal Pian (Tiaguinho, 12/2º); Daniel, Ramon, Fernando Canesin (Thiago Moraes, 28/2º); Neto Berola (Vinicius Popó, 28/2º), Osman (Walterson, 28/2º)e Léo Passos (Grigor, 43/2º). Técnico: Mazola Júnior

Arbitragem

Anderson Ribeiro Gonçalves, auxiliado por Hugo Xavier Corrêa e Jonny Kamenach Rocha (trio de Goiás). Quarto árbitro: Francisco Soares Dias

Gols: Dal Pian, aos 27 minutos do primeiro tempo (Ituano); Iago, aos 38 minutos e Mantuan aos 46 do segundo tempo (Caxias)

Cartões amarelos: Fernando Canesin, Ramon, Thassio, Tiaguinho, Daniel (Itu); Vini Guedes, Lucas Cunha (Cax)

Público Total: 1.570