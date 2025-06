Caxias Basquete conquista primeira vitória na Liga de Desenvolvimento

Nas duas primeiras partidas pela Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), o Caxias do Sul teve 50% de aproveitamento. Após fazer um jogo equilibrado e perder para o Franca, na sexta-feira (27), o time do técnico Bruno Lopes conquistou sua primeira vitória ao derrotar o Mogi por 75 a 73, neste sábado (28).

O grande destaque da partida foi o ala/armador Guilherme Omena, que marcou 12 pontos no último período e fechou a partida com 17. Kopper, com 14, e Tiago Marques e Miguel, com 12, foram outros destaques.