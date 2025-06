Brasil-Far é o único serrano a vencer na quarta rodada da Divisão de Acesso

Equipe de Farroupilha conquistou segundo resultado positivo na competição. Brasil-Far / Divulgação

A quarta rodada foi, mais uma vez, ruim para a maioria dos representantes da Serra na Divisão de Acesso. Neste domingo, foram três derrotas e só uma vitória, de goleada, do Brasil de Farroupilha.

Nas Castanheiras, em Farroupilha, o time de Arilson Costa conseguiu uma importante vitória ao fazer 3 a 0 no União-FW. Os gols do jogo foram marcados na segunda etapa: Maurício, em cobrança de pênalti, aos 22 minutos, e Denilson, aos 37 e 41.

No Antônio David Farina, o Veranópolis perdeu para o Passo Fundo por 2 a 1. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Vinicius Spaniol aproveitou cruzamento da direita e finalizou para as redes, abrindo o placar para os visitantes. No começo do segundo tempo, Romário empatou. Porém, aos 14, o centroavante Vinicius Spaniol fez o segundo pros visitantes de pênalti.

Em São Leopoldo, no Cristo Rei, o Glória perdeu por 1 a 0 para o Aimoré. Adriano Klein fez o gol da partida, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Já em Santa Maria, o Inter-SM aplicou 3 a 1 no Esportivo, com gols de Gabriel Morbeck, Simas e Ruan para os donos da casa e Wallisson pro Alviazul.

No sábado, o Bagé abriu a rodada fazendo 1 a 0 no Gramadense, no Estádio Pedra Moura. O gol foi de Jeder.

Com os resultados, o Aimoré lidera com 10 pontos, dois a mais que o Inter-SM. O Brasil-Far é o melhor serrano com seis pontos e um jogo a menos do que os líderes.

O VEC é o sétimo, com cinco pontos. Na parte de baixo da tabela estão Glória, 11º com três, Gramadense, em 13º com dois, e o Esportivo, vice-lanterna, com um ponto.